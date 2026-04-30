The Mobile Sports Hall of Fame’s (MSHOF) Class of 2026 will be inducted on June 16 at South Alabama’s Mitchell Center. The Class of 2026 includes four members — Derrick Burroughs, Derrick Coleman, Joe Niland and Eric Yelding.
This will be the 34th induction class for the MSHOF, which began in 1988 with the induction of Hank Aaron, Riley Smith and the 1947 Mobile Bears baseball team as the inaugural class. With the Class of 2026 the MSHOF will have 154 inductees.
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