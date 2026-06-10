Mobile Sports Hall of Fame

Derrick Burroughs

 Photo courtesy of Lane College

Derrick Burroughs was the Metro Conference Defensive Player of the Year in 1984 out of Memphis State, played in both the 1984 Blue-Gray All-Star Game and the 1985 Senior Bowl, was a first-round selection in the 1985 NFL Draft and was named to the NFL’s All-Rookie team in 1985. He’s also been a head coach and athletics director at Lane College and an assistant coach and/or coordinator at Knoxville College, Clark Atlanta, Alabama State and Jackson State, as well as a coach in the World League, XFL, Arena League and UFL.

Still, there are times he looks back at his career and wonders what might have been. That’s because injuries played a significant role in his longevity. At Memphis State (now the University of Memphis), Burroughs, an outstanding defensive back, missed most of the 1983 season after suffering severe injuries to his nose and cheekbone when making a tackle. In his fifth season with the Buffalo Bills in the NFL, he suffered a career-ending neck injury in the third game of the 1989 season during a Monday Night Football game against the Houston Oilers.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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