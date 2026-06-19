The Mobile Sports Hall of Fame (MSHOF) officially inducted its four-member Class of 2026 Tuesday night at South Alabama’s Mitchell Center, increasing its membership to 154. Hank Aaron, Riley Smith and the 1947 Mobile Bears baseball team (honorary) made up the first class in 1988.
Joe Niland, Derrick Burroughs, Derrick Coleman and Eric Yelding were inducted this week. Coleman, protesting the State of Alabama’s efforts to redraw congressional district lines to eliminate a minority district, did not attend the ceremony. Niland, Burroughs and Yelding were on hand and met with members of the media prior to the ceremony.
kAmw6C6 2C6 D@>6 @7 E96 4@>>6?ED 7C@> E96 :?5F4E66Dik^Am
kAm*6=5:?8 @? E96 “E:>:?8” @7 9:D :?5F4E:@?ik^Am
kAm“xEVD 2? 9@?@C] xEVD 8C62E 3642FD6 xV> 7C@> E9:D 2C62 2?5 x =:G6 :? w@FDE@?[ %6I2D] x E9@F89E J@F 8FJD 7@C8@E 23@FE >6] qFE x E@=5 E96 WD6=64E:@?X 4@>>:EE66[ x H2D =:<6[ @9[ v@5[ 96J[ H92E E@@< J@F D@ =@?8n x 86E $@4:2= $64FC:EJ ?6IE J62C]”k^Am
kAm*6=5:?8 @? 9:D 6IA6C:6?46D 2D 2? `g\J62C\@=5ik^Am
kAm“x H2D 2 D6?:@C :? 9:89 D49@@= 2E u2:C9@A6 2?5 H6 H@? E96 DE2E6 492>A:@?D9:A] qFE x 925 D49@=2CD9:A W@776CDX 2== @G6C E96 A=246] qFE x 5:5?VE 86E 5C27E65[ 2?5 x H2D `g] %96 ?6IE J62C[ x H6?E E@ 4@==686] xV> `g[ 2?5 x H6?E :? E96 7:CDE C@F?5 W@7 E96 5C27EX] xV> =:<6[ H92En xV> DE:== `g] %96? x H6?E :? AC@ 32==] x H2D DE:== `g] $@ x H6?E 7C@> 9:89 D49@@= E@ 4@==686 E@ AC@D[ 2?5 x H2D E96 D2>6 286 3642FD6 >J 3:CE952J :D :? u63CF2CJ] %92EVD D6C:@FD] $@ E92E H2D <:?5 @7 =:<6 2 D9@4<:?8 A6C:@5 7@C >6[ 8@:?8 7C@> 9:89 D49@@= E@ 4@==686 E@ AC@D :? E96 D2>6 J62C] qFE x 252AE65 AC6EEJ 8@@5]”k^Am
kAmqFCC@F89D @? E96 ?64< :?;FCJ E92E 6?565 9:D }u{ 42C66Cik^Am
kAm“xV> G6CJ 3=6DD65 2?5 =F4<J[ J@F <?@H[ 4@?D:56C:?8 H92E 92AA6?65 E@ >6[ E96 H2J >J 42C66C 6?565] xV> 3=6DD65 2?5 =F4<J E@ <:?5 @7 DE:== 36 H2=<:?8] … x 42>6 FA E@ >2<6 2 C@FE:?6 E24<=6 5FC:?8 2 |@?52J ?:89E 7@@E32== 82>6[ 5F4<65 >J 9625 E@@ =@H[ 2?5 x H2D A2C2=JK65 7C@> >J ?64< 5@H?[ 2?5 E92E 6?565 >J 42C66C] $@ x 2> =F4<J E@ 36 96C6] xV> =F4<J E@ 36 H2=<:?8] xV> G6CJ 3=6DD65] p?5 E92EVD H9J :EVD D@ >F49 2? 9@?@C E@ 4@>6 9@>6 2?5 36 2 A2CE @7 E96 w2== @7 u2>6 :? >J 9@>6E@H?] … xE H2D E@F89] x H6?E E9C@F89 ?64< DFC86CJ] w25 E@ 7FD6 >J E9:C5 2?5 7@FCE9 G6CE63C26 E@86E96C] xE H2D 2 =@?8[ 92C5 C6923:=:E2E:@?[ 3FE xV> 96C6 2?5 xV> H2=<:?8 2?5 xV> 2 |@3:=6 w2== @7 u2>6C]”k^Am
kAmqFCC@F89D @? ;FDE >:DD:?8 @FE @? E96 qF772=@ q:==D’ CF? @7 $FA6C q@H= 2AA62C2?46D — 96 H2D :?;FC65 :? `hgh 2?5 E96 q:==D’ 7:CDE @7 7@FC DEC2:89E $FA6C q@H= 2AA62C2?46D H2D :? `hh_ik^Am
kAm“w6J[ =:DE6?[ E92E H2D E96 E@F896DE E9:?8 x 6G6C 925 E@ 562= H:E9 :? >J =:76] x C6>6>36C 5FC:?8 E96 7:CDE $FA6C q@H=[ E96J :?EC@5F465 E96 5676?D6] p?5 H96? E96J :?EC@5F465 >J 324<FA[ x H6?E :? 2 4=@D6E 2?5 x ;FDE 4C:65] p?5 E96? E@ D66 qF772=@ 8@ E@ 7@FC H:E9@FE >6[ H:E9 >J 7C:6?5D 2?5 E62>>2E6D[ E92E H2D AC@323=J @?6 @7 E96 >@DE 6>@E:@?2=[ EC2F>2E:4 6IA6C:6?46D xVG6 6G6C 562=E H:E9] $@ >F49 D@ E92E x AC@323=J DE2CE65 E@ D66< 2 ADJ49:2EC:DE E@ 96=A >6 E9C@F89 E92E D:EF2E:@?] xE H2D ;FDE E92E 92C5] …k^Am
kAm“x 5:5?VE 86E 2 492?46 E@ 6IA6C:6?46 E96 $FA6C q@H= H:E9 >J E62>>2E6D[ 2?5 E92E H2D 92C5] qFE H6 2== DE:== 92G6 2 8C62E C6=2E:@?D9:A E@52J] p?5C6 #6:5 :D DE:== @?6 @7 >J 36DE 7C:6?5D] qCF46 $>:E9[ H6 DE:== E2=<] s2CCJ= %2==6J[ r@C?6=:FD q6??6EE[ H6 2== 92G6 2 =:EE=6 8C@FA E92E H6 <:?5 @7 >2<6 DFC6 H6 DE2J :? 4@?E24E H:E9 6249 @E96C]”k^Am
kAmqFCC@F89D @? >2:?E2:?:?8 |@3:=6 4@??64E:@?Dik^Am
kAm“x ECJ E@ 4@>6 9@>6 2D 7C6BF6?E=J 2D A@DD:3=6] x DE:== 92G6 2 8C62E C6=2E:@?D9:A H:E9 >J 4=2DD>2E6D] $@ >J 4@??64E:@? E@ |@3:=6 92D ?6G6C 462D65] tG6? E9@F89 x 5@?VE =:G6 96C6[ >J 4@??64E:@? 92D ?6G6C 462D65]k^Am
kAm“x DE:== <66A FA WH:E9 q=@F?E 4=2DD>2E6D 2?5 C:G2=CJ H:E9 ':8@CX] x C67=64E 324< @? >J 52JD 5FC:?8 >J q=@F?E 2?5 ':8@C 52JD] |J D6?:@C J62C[ H6 H6C6 _\d 2?5 ':8@C H2D d\_[ 2?5 H6 362E E96>] $@ x DE:== C67=64E 324< @? E96 q=@F?E 2?5 ':8@C 52JD[ 2?5 x DE:== 2EE6?5 82>6D 6G6CJ ?@H 2?5 E96?]”k^Am
kAm}:=2?5 @? :7 96 4@?D:56C65 E96 $AC:?8 w:== r@==686 ;@3 2D 2 DE6AA:?8 DE@?6 :? 9:D 42C66Cik^Am
kAm“x H2D 2E u=@C:52 $@FE96C? 2?5 %2>A2 W2D 2? 2DD:DE2?EX[ E9@D6 EH@ D49@@=D] %96J H6C6 AC6EEJ 8@@5 D49@@=D] … $@>63@5J E@=5 >6[ 96J[ E96C6VD 2 ;@3 :? |@3:=6[ 2?5 96 E@=5 >6 :E H2D 2 r2E9@=:4 D49@@=] x H2D =:<6[ x 5:5?VE <?@H E96J 925 r2E9@=:4D :? p=232>2] … xE 24EF2==J H2D 2 =:EE=6 3:E @7 2 A2J 4FE[ 3FE :E H2D 2 492?46 E@ 36 2 9625 4@249]k^Am
kAm“… xV5 366? 2? 2DD:DE2?E 7@C `b J62CD] pE D@>6 A@:?E J@F’G6 6:E96C 8@E E@ 36 2 9625 4@249 @C >@G6 @?] p?5 x 5:5 D@>6 C6D62C49 2?5 x <?6H E96J 925 2 AC6EEJ 8@@5 E62> 4@>:?8 324<[ 2E =62DE EH@ @C E9C66 8@@5 A=2J6CD 2?5 925 2 8@@5 C64CF:E:?8 4=2DD] (6 5:5?VE 92G6 2 8J> 2?5 E92E H2D 2 =:EE=6 D42CJ[ 3FE >J 7:CDE ;@3 4@249:?8 5:5?VE 92G6 2 8J>[ D@ x <:?5 @7 <?6H 9@H E@ >2?6FG6C @? E92E]”k^Am
kAm}:=2?5 @? 36:?8 :?5F4E65 :?E@ E96 |$w~uik^Am
kAm“xEVD 9F>3=:?8[ J@F <?@H[ G6CJ 8C2E67F=[ 3FE DFCAC:D:?8 H96? J@F =@@< 2E E96 8FJD E92E 2C6 8@:?8 :?] qFE @3G:@FD=J xV> G6CJ 8C2E67F= 2?5 9F>3=65 3J :E] }@E 325 7@C 2 8FJ 7C@> qF772=@] … W(92E DE2?5D @FE :DX AC@323=J >66E:?8 A6@A=6[ 86EE:?8 E@ <?@H J@F 8FJD] … xEVD C6=2E:@?D9:AD 2?5 A=2J6CD 2?5 E9@D6 E9:?8D] %96 H:?D[ E96JVC6 8C62E] ~3G:@FD=J[ J@F A=2J E@ 4@>A6E6] qFE :EVD C62==J E96 A=2J6CD[ E96 C6=2E:@?D9:AD[ E9@D6 EJA6 @7 E9:?8D]”k^Am
kAmw6C6 :D E96 =:DE @7 |@3:=6 $A@CED w2== @7 u2>6 W|$w~uX :?5F4E66D 3J 4=2DDik^Am
kAmkDEC@?8m`hggi k^DEC@?8mw2?< p2C@?[ #:=6J $>:E9[ `hcf |@3:=6 q62CD 32D632== E62> W9@?@C2CJXk^Am
kAmkDEC@?8m`hghi k^DEC@?8m':?46 s@@=6J[ (:==:6 |4r@G6J[ q:==J (:==:2>D[ z6??J $E23=6Ck^Am
kAmkDEC@?8m`hh_i k^DEC@?8m$2E496= !2:86[ t55:6 $E2?<J[ uC2?< q@==:?8[ uC2?< w@H2C5k^Am
kAmkDEC@?8m`hh`i k^DEC@?8m!2F= rC2?6[ r=6@? y@?6D[ $E2? (2D?:2<[ s6??:D $>:E96C>2?k^Am
kAmkDEC@?8m`hhai k^DEC@?8m|:=E q@==:?8 yC][ %@>>:6 p2C@?[ p>@D ~E:D[ (:==:2> !6C5F6k^Am
kAmkDEC@?8m`hhbik^DEC@?8m %@>>:6 p866kDEC@?8m[ k^DEC@?8mq:== s@@=6J[ t5 sJ2D x'[ r=:7E@? |4}6:= yC]k^Am
kAmkDEC@?8m`hhci k^DEC@?8m#@36CE qC2K:=6 yC][ q64<J s:4<:?D@?[ q:== |6?E@?[ t2C=6 $>:E9k^Am
kAmkDEC@?8m`hhdi k^DEC@?8m#:49 r2DE6C[ w2C@=5 r=2C<[ $E2? v2==6[ s@? $E2:?3C@@<k^Am
kAmkDEC@?8m`hhei k^DEC@?8m|:<6 uF==6C[ $4@EE wF?E6C[ !6E6 |:=?6[ r2D>:C !] }6HE@?k^Am
kAmkDEC@?8m`hhfi k^DEC@?8mq:== |2CE:?[ q@33J y24<D@?[ #:492C5 %@55[ ~KK:6 $>:E9k^Am
kAmkDEC@?8m`hhgi k^DEC@?8mr2C= q6?E@?[ y:>3@ |2D@?[ %65 “s@F3=6 sFEJ” #254=:776[ y24< %:==>2?k^Am
kAmkDEC@?8m`hhhi k^DEC@?8my@6 qF==2C5 yC][ #688:6 r@A6=2?5 $C][ yF?6 qF4<92=ED |2JD@?[ q:== $9:AAk^Am
kAmkDEC@?8ma___i k^DEC@?8m{6H:D qC2DD6==[ w6C>2? |2:D6=[ t]q] !663=6D yC][ (:==:2> “q@33J” #@3:?D@?k^Am
kAmkDEC@?8ma__`i k^DEC@?8my@9??J qC@H?[ qF55J {2FE6?[ {:@?6= “#65” }@@?2?[ r92C=6D %] #9@56Dk^Am
kAmkDEC@?8ma__ai k^DEC@?8mq:==J r@=6>2?[ !2F= r9C:DE@A96C w2CC:D $C][ yF=6D “$E@C>J” |F8?:6C[ {6G: (2D9:?8E@?k^Am
kAmkDEC@?8ma__bi k^DEC@?8mr=:77 t==:D[ t55:6 w@=>6D[ t5 $4@EE $C][ y@9? (] $E636C xxxk^Am
kAmkDEC@?8ma__ci k^DEC@?8m$E6G6 z:EEC6==[ (:==:2> “q:==” y6DD:6[ y] u:?=6J |4#26[ vFJ $F>=:?k^Am
kAmkDEC@?8ma__di k^DEC@?8m%6CCJ rFCE:D[ w6?CJ !2A2[ p=36CE “%:AA:?8” %6CCJ[ #2=A9 %2J=@C xxxk^Am
kAmkDEC@?8ma__ei k^DEC@?8muC65 r2C=6J[ !688J |2CE:?[ rFCE:D w@CE@? $C][ v=6? *2?46Jk^Am
kAmkDEC@?8ma__fi k^DEC@?8my@6 (9:EE $C][ %FC?6C (2C5[ y@9? |:E496==k^Am
kAmkDEC@?8ma__gi k^DEC@?8m%6CCJ w@AA6C[ |:<6 v@EE7C:65[ y:> %2E6[ v@C5@? $>:E9 yC]k^Am
kAmkDEC@?8ma__hi k^DEC@?8m%6CCJ p52>D[ qF55J pJ56=6EE6[ q6E9 q2CCJ[ !2E v2==6k^Am
kAmkDEC@?8ma_`_i k^DEC@?8m#2?5J |4v:=36CCJ[ !9:= $2G286[ |236= (2=<6C %9@C?E@?[ (:==:2> t2C= $>:E9 yC]k^Am
kAmkDEC@?8ma_``i k^DEC@?8m(:==:6 p?56CD@?[ p?E@?:@ {2?8[ y@6J y@?6D[ r9C:D $2>F6=D[ $FD:6 #65>2?[ s6=@C6D “s@==J” qCF>7:6=5 (9:E6k^Am
kAmkDEC@?8ma_`bi k^DEC@?8mw2?7@C5 s:I@?[ y@? {:636C[ q6? w2CC:D[ p?86=@ w2CC:D[ #:4<6J *@F?8[ !6E6 |J6CDk^Am
kAmkDEC@?8ma_`ci k^DEC@?8mr2D6J r@?G6CD6[ s2>6JF?6 rC2:8[ r92C=:6 “w@>6 #F?” sF7766[ {2FC6EE2 uC66>2?\w@C?[ $2> !6EE2H2J[ `hgg ':8@C 7@@E32== E62>k^Am
kAmkDEC@?8ma_`di k^DEC@?8mz2C6? |2JD@? q29?D6?[ |2C5J6 |4s@=6[ (@@5J (@@52==[ tC:4< (2=56C[ y2>6D %2J=@C[ {=@J5 $<@52k^Am
kAmkDEC@?8ma_`ei k^DEC@?8m%66 |2CE:?[ {2?46 y@9?D@?[ s2? y6??:?8D[ y]s] $96=H@@5[ |@?:BF6 p52>D\(:==:2>D[ y:>>J vC66?k^Am
kAmkDEC@?8ma_`fi k^DEC@?8my2D@? r2776J[ sC] %9@>2D !] #@D2?5:49[ p?? $49:==:?8[ y6CC6= (:=D@?[ {2HJ6C %:==>2?[ s2G6 $E2A=6E@?[ y@9? u:?=6J[ yC] WDA64:2= C64@8?:E:@?Xk^Am
kAmkDEC@?8ma_`gi k^DEC@?8myF2? !:6CC6[ {6@? {6EE[ p>J r92A>2? z=6:?D49C@5E[ s@? w@=EK[ y2<6 !62GJ[ y24< #@36CED@?[ #2?5J !2EC:4< WDA64:2= C64@8?:E:@?X[ {66 $9:CG2?:2? WDA64:2= C64@8?:E:@?Xk^Am
kAmkDEC@?8ma_`hi k^DEC@?8m{F:D v@?K2=6K[ #@J !2EE@?[ |J=2 $96A96C5[ #62 $49F6DD=6C[ s2??J $96C:52?[ #:4< %C:4<6EE k^Am
kAmkDEC@?8ma_aci k^DEC@?8mz6==: ~856? w:==:6C[ y@6 v@EE7C:65[ r2AE2:? |F??6C=J?[ !2E (9:E6[ r2CG6= “q2>2” #@H6==k^Am
kAmkDEC@?8ma_adi k^DEC@?8m|2C< q2CC@?[ #@5?6J wF5D@?[ xG2? |2:D6=[ y@D9 s@?2=5D@?k^Am
kAmkDEC@?8ma_aeik^DEC@?8m s6CC:4< qFCC@F89D[ s6CC:4< r@=6>2?[ y@6 }:=2?5[ tC:4 *6=5:?8k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.