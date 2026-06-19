Mobile Sports Hall of Fame

MSHOF inductee Eric Yelding

 Photo by Tommy Hicks

The Mobile Sports Hall of Fame (MSHOF) officially inducted its four-member Class of 2026 Tuesday night at South Alabama’s Mitchell Center, increasing its membership to 154. Hank Aaron, Riley Smith and the 1947 Mobile Bears baseball team (honorary) made up the first class in 1988.

Joe Niland, Derrick Burroughs, Derrick Coleman and Eric Yelding were inducted this week. Coleman, protesting the State of Alabama’s efforts to redraw congressional district lines to eliminate a minority district, did not attend the ceremony. Niland, Burroughs and Yelding were on hand and met with members of the media prior to the ceremony.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In