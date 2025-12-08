Prep football

Ramon Nelson

 Photo by Scott Donaldson

Ramon Nelson will not be returning as football head coach at Blount, principal Jerome Woods confirmed to Lagniappe on Monday.

Nelson recently completed his third season with the Leopards, posting an overall record of 6-23. The Leopards were 2-8 this past season and in 2023 under Nelson. They were 2-7 in 2024. Prior to taking the Blount job Nelson was head coach at Satsuma for four seasons (2018-21), posting a 15-25 record.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

