Mobile Sports Hall of Fame

Joe Niland

 File photo

On June 16, Spring Hill College athletics director Joe Niland will join three others — football’s Derrick Burroughs, basketball’s Derrick Coleman and baseball’s Eric Yelding, each of whom was a first-round draft pick in their respective sport — as inductees of the Class of 2026 for the Mobile Sports Hall of Fame (MSHOF).

At that induction ceremony, scheduled as part of the annual First Light Community Football Preview program at South Alabama’s Mitchell Center, Niland will be adding to what has become a family tradition. He’ll be the fourth member of his immediate family to be inducted into a sports hall of fame.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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