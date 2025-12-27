Prep football

Cottage Hill Christian's Shadarius Toodle

 Photo by Scott Donaldson

The Alabama Sports Writers Association (ASWA) has selected its finalists for its annual Back of the Year and Lineman of the Year awards. Three finalists have been selected from the ASWA’s recent All-State team for both categories and in each of the seven Alabama High School Athletic Association (AHSAA) classifications as well as the Alabama Independent School Association (AISA).

The winners will be announced at a luncheon banquet on Tuesday, Jan. 20 at the Renaissance Hotel in Montgomery. The ASWA Mr. Football winner will also be announced at the banquet. The Mr. Football winner will be selected from among the Back and Lineman of the Year winners. The 12 members of the ASWA Super All-State team will also be announced at the banquet.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In