Prep baseball

Faith Academy, the top-ranked team in the final Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 5A baseball poll, is headed to the third round of the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) playoffs this weekend.

The Rams are one of two teams in the Lagniappe coverage area — joining Gulf Shores in Class 6A — that have secured spots in the quarterfinals of the AHSAA playoffs, with two other teams facing deciding games Monday in the best-of-three series.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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