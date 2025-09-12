Prep football

The Vigor Wolves, the state’s No. 1 team in Class 5A, trailed UMS-Wright at halftime Friday night. But the Wolves turned to one of the smallest stars on the field to pull away for a 39-26 win. 

After rushing for only 8 yards on 10 carries in the first half, the Wolves decided to rely on 5-foot-7, 148-pound Demetris Johnson. The junior had 135 of his 136 yards in the second half, including touchdown runs of 11 and 10 yards and a 1-yard scoring run. He opened the second half with runs of 43, 8 and 8 yards before plowing into the end zone from 1 yard out to stake Vigor to a 12-9 lead it would never relinquish. 

