Williamson team accepts Lagniappe Team of the Week banner

As expected, the Williamson Lions, who defeated previously No. 1-ranked and rival Vigor 22-14 last Friday in overtime at Ladd-Peebles Stadium, were tabbed as the new No. 1-ranked team in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 5A football poll on Wednesday.

Later in the day, prior to the Lions’ practice session for this week’s Region 1 game at LeFlore, Williamson was presented the Lagniappe Team of the Week award. The Team of the Week is sponsored by the Mobile County Sheriff’s Office (MCSO).

