Prep football
Photo by Tommy Hicks

No teams from the Mobile County-Baldwin County area are ranked No. 1 in the final Alabama Sports Writers Association (ASWA) prep football poll. The ASWA does not rank teams once the playoffs begin.

The area does boast a couple of teams ranked No. 2 in their respective classifications, with Vigor ranked No. 2 in Class 4A and UMS-Wright ranked No. 2 in Private Class AA. In all, 13 teams from the area are ranked or received votes in the final poll.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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