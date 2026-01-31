2026 Senior Bowl

Cold temperatures greeted fans of Saturday's Senior Bowl

Yes, it was quite chilly at Saturday’s Panini Senior Bowl game at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium. No, in case one is curious, it was not the coldest Senior Bowl ever, although it may have felt that way.

The coldest game, at least in recent years, was in 1985 when the temperatures at the game registered at 11 degrees. Saturday’s game had temperatures listed in the mid-20s, though with the wind chill if felt much colder. The 1992 game featured rain and cold, the former affecting the latter, and was also a cold Senior Bowl outing.

