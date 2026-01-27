2026 Senior Bowl

The Panini Senior Bowl produced its initial roster for its National and American teams a little more than a week ago. As the teams headed to their first practices on Tuesday at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium the rosters had changed a bit.

Perhaps the most notable changes for local fans could be found in the lesser number of Alabama players in Mobile. At one point early in the invitation process as many as eight Alabama players were slated to participate. When the first team rosters were released the number has slipped to five. As practices began Tuesday the American roster found just three Alabama players — DE LT Overton, TE Joshua Cuevas and DL Tim Keenan III. OL Parker Brailsford and RB Jam Miller dropped out prior to the weekend.

