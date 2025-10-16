College football

It has often been noted the Lagniappe staff college football picks are for entertainment purposes only, and that remains true. However, if someone were to use the picks as a basis for gambling purposes, it would likely be wise to check out the picks by advertising sales executive Brooke O’Donnell. Apparently, the ad game isn’t the only sport in which she excels.

Last week, O’Donnell was 9-1 in her picks and she has claimed a big lead in the overall standings heading into this week’s picks. She is 53-17 overall, placing her three games ahead of runner-up Randy Kennedy at 50-20. And Kennedy was 6-4 last week.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In