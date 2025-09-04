College football

Brooke O’Donnell apparently has strong college football pick ‘em skills to go along with her advertising sales executive talents. Brooke posted an 8-2 record in the first week of the Lagniappe staff college football picks to take the early lead in our season-long competition. Only Alabama and Texas let her down last week.

The bosses weren’t bad either. Co-publishers Ashley Trice and Rob Holbert were both 7-3 and Rob was the only person on the 11-person picks panel to pick Florida State’s victory over Alabama.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

