College football

Brooke O’Donnell knows college football. At least that’s the impression she is building with the Lagniappe staff college football picks. Last week — once again — O’Donnell posted a 9-1 record and padded her overall lead.

Two other pickers — Alyson Sheppard and Tommy Hicks — also posted 9-1 records last week, but O’Donnell holds a 62-18 overall record that gives her a four-game lead over runner-up Randy Kennedy at 58-22 (8-2 last week). Hicks is in third place at 56-24, with Rob Holbert fourth at 54-26 (8-2 last week).

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In