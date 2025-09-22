College football

LSU is the highest-ranked SEC team this week at No. 4

 Photo courtesy of LSU Athletics

The SEC has 10 of its 16 teams ranked in the latest Associated Press Top 25 college football poll, released Sunday. However, the Big Ten is represented at the No. 1, No. 3 and No. 6 spots in the Top 10.

Ohio State is the top-ranked team, with Miami, a member of the ACC, jumping to the No. 2 spot. Penn State is at No. 3, followed by the SEC’s top two ranked team — No. 4 LSU and No. 5 Georgia. Big Ten member Oregon takes the No. 6 spot.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

