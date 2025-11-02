College football

Alabama is ranked No. 4 in this week's AP Top 25 poll

 Photo courtesy of Alabama Athletics

The Associated Press Top 25 college football poll finds Ohio State still ranked No. 1, but with some changes to the Top 10 teams after three members of that list from last week — Georgia Tech, Vanderbilt and Miami — all lost this past weekend.

Still, the top seven positions in the poll from a week ago remain unchanged. In order they are Ohio State, Indiana, Texas A&M, Alabama, Georgia, Oregon and Ole Miss. New to the top 10 this week is No. 8 BYU, No. 9 Texas Tech and No. 10 Notre Dame.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In