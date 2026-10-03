College football

Jackson State's offense produced 405 total yards against Alabama A&M

 Photo courtesy of Jackson State Athletics

It seemed for a while on Saturday that Alabama A&M would end its losing streak to Jackson State in Mobile’s Gulf Coast Challenge. That was not the case. Jackson State scored 21 points in the fourth quarter to claim a 31-28 victory over the Bulldogs at Ladd-Peebles Stadium.

It marked the fifth straight Gulf Coast Challenge matchup between the two Historically Black Colleges and Universities (HBCU) teams and now the fifth straight time the Tigers have come away a winner. It also stretched the Bulldogs’ losing skid to Jackson State to six straight games and increased the Tigers’ all-time advantage against A&M to 17-11. The last time A&M defeated Jackson State was in April of 2021 during COVID-19 schedule adjustments.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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