Prep soccer

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) soccer coaches poll was released this week, and Orange Beach is tabbed as the top team in the Class 4A girls poll. The Makos are the only team in the Lagniappe coverage area to hold a No. 1 ranking this week.

The coaches also revealed their first super poll in both boys’ and girls’ competition. The super poll ranks the top 10 teams in the state regardless of classification. In the girls’ super poll, St. Paul’s holds the No. 8 spot. The Saints are ranked No. 3 in the Class 6A poll. There are no local teams ranked in this week’s boys’ super poll.

