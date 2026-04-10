Prep basketball

Terry Canova is leaving UMS-Wright for Orange Beach

 Photo by Mike Kittrell

The area girls’ high school basketball coaching carousel is spinning at full speed.

On Friday, Orange Beach officials announced Terry Canova has been named the Makos’ girls’ head coach and Amanda Niehoff is joining his staff as assistant coach. Canova spent the past 20 seasons as head coach at UMS-Wright, while Niehoff was head coach at Saraland the past two seasons and at St. Paul’s prior to heading to Saraland.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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