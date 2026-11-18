After picking up the program’s first-ever playoff victory with a 21-20 decision over Charles Henderson in the first round of the AHSAA Class 4A football playoffs, Orange Beach followed with a second playoff win. That came last Friday night at Sipsey Valley, with the Makos taking a 42-37 victory.
As they enter the quarterfinals, the Makos find a familiar foe — Region 1 neighbor Vigor, the No. 2-ranked Class 4A team in the state in the final Alabama Sports Writers Association (ASWA) poll, released at the end of the regular season. Orange Beach received votes but was not ranked.
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