Prep softball

Five-time state champion Orange Beach, chasing a sixth straight title, remains the top-ranked team in this week’s Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 4A softball poll. The Makos are producing another solid season — undefeated through their first 20 games — in their quest for another Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Blue Map trophy.

The Makos are one of 10 teams from the Lagniappe coverage are that are ranked or received votes in this week’s poll. Included in that number are a pair of No. 2-ranked teams — Daphne in Class 7A and Saraland in Class 6A.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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