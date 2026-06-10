Prep football

MGM head coach Alex Page

 Photo by Tommy Hicks

Alex Page, named interim football head coach at Mary G. Montgomery (MGM) when Zach Golson was placed on administrative leave, has been named the team’s permanent head coach.

The decision was announced on the school’s football Facebook page on Wednesday. “Coach Page brings a tremendous combination of playing experience, coaching success, and leadership to the MGM football program,” the announcement read.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In