Alex Page, named interim football head coach at Mary G. Montgomery (MGM) when Zach Golson was placed on administrative leave, has been named the team’s permanent head coach.
The decision was announced on the school’s football Facebook page on Wednesday. “Coach Page brings a tremendous combination of playing experience, coaching success, and leadership to the MGM football program,” the announcement read.
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