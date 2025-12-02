It has finally arrived — the final week of this season’s Lagniappe Prep Picks Panel. This week is all about state championships and the panel is tackling every single game, including the flag football state title games.

In honor of the Super 7 arriving in Mobile at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium next year we have called on the return of Mobile Sports Authority executive director Danny Corte as this week’s guest picker. Corte, who lead the charge to get the Super 7 in Mobile, will be spending some time in Birmingham this week for the Super 7 at Protective Stadium to pick up some pointers and additional inside information on the inner workings of the event for when it arrives here a year from now.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In