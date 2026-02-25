Prep basketball

Park Crossing ended McGill-Toolen’s season Wednesday in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 6A girls South Regional basketball tournament title game. Park Crossing used sold play off the bench and took advantage of McGill’s low 25.5 percent shooting from the floor to collect a 56-39 victory and advance to next week’s state semifinal game at Legacy Arena of the Birmingham-Jefferson-Civic Center.

The lead changed only once and the game was tied just two times as Park Crossing built a 17-10 lead in the first quarter and led 27-22 at halftime. It pushed away from McGill comfortably in the second half, outscoring the Yellow Jackets 29-17 over the final two periods.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In