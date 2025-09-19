South Alabama football

South Alabama at Auburn, Saturday, September 13, 2025, in Auburn, Ala. (Scott Donaldson)

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

Meeting with members of the media this week, South Alabama offensive coordinator Paul Petrino said there were a lot of things to like about the Jaguars’ offensive play in the 31-15 loss at Top 25-ranked Auburn. But he was quick to note there are also some area that must show improvement as the season goes forward, especially Saturday when the Jags open Sun Belt Conference play at Hancock Whitney Stadium against Coastal Carolina.

Kickoff is set for 6 p.m. The game will be televised on ESPN+

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

