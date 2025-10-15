The Prep Picks Panel this week has some interesting games to consider. As a result, the panel has provided some interesting results.

The favorite by the panel in one of the season’s most anticipated games — Vigor vs. Williamson — didn’t follow the rankings. Vigor and Williamson are both undefeated heading into Friday’s game at Ladd-Peebles Stadium and are tied for the top spot in the Class 5A, Region 1 standings. Vigor is ranked No. 1 in 5A by the Alabama Sports Writers Association (ASWA) and Williamson is ranked No. 2. But the members of the panel voted 4-1 in picking Williamson to come away as the winner of the game. Pigskin Pete cast the lone vote for the Wolves in the matchup.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In