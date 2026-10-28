Lagniappe Team of the Week

Fairhope quarterback Trey Garner 

 File photo

In a back-and-forth contest last Friday night, Fairhope made the biggest play in the biggest moment against Daphne. Quarterback Trey Garner tossed a 15-yard scoring pass to Hayden Woodford with three seconds to play, lifting the Pirates to a 27-24 victory in the annual Jubilee Cup rivalry.

There was a lot at stake in the game other than bragging rights. With the win, the Pirates claimed the Class 6A, Region 1 championship, which comes with a No. 1 seeding in the state playoffs. This year, that No.1 seeding also comes with a first-round bye in the postseason as Class 6A expanded the number of teams eligible for postseason play.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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