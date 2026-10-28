In a back-and-forth contest last Friday night, Fairhope made the biggest play in the biggest moment against Daphne. Quarterback Trey Garner tossed a 15-yard scoring pass to Hayden Woodford with three seconds to play, lifting the Pirates to a 27-24 victory in the annual Jubilee Cup rivalry.
There was a lot at stake in the game other than bragging rights. With the win, the Pirates claimed the Class 6A, Region 1 championship, which comes with a No. 1 seeding in the state playoffs. This year, that No.1 seeding also comes with a first-round bye in the postseason as Class 6A expanded the number of teams eligible for postseason play.
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%96 H:? 2=D@ 4@>6D H:E9 2 962=E9J 5@D6 @7 4@?7:56?46 7@C 2 E62> 2D :E 9625D :?E@ E96 A=2J@77D :? 2 BF6DE 7@C 2 DE2E6 492>A:@?D9:A]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmx? E9:D 42D6[ :E 4@>6D H:E9 2?@E96C A6C< — 36:?8 ?2>65 E96 {28?:2AA6 %62> @7 E96 (66<] %96 %62> @7 E96 (66< 2H2C5 :D DA@?D@C65 3J E96 |@3:=6 r@F?EJ $96C:77’D ~77:46]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQms2A9?6[ H9:49 4=2:>65 E96 }@] a D665:?8 7C@> #68:@? `[ E@@< E96 =625 :? E96 82>6 H:E9 7:G6 >:?FE6D E@ A=2J @? 2 E@F495@H? A2DD @7 :ED @H?[ >@G:?8 :? 7C@?E ac\a_] qFE u2:C9@A6 H@F=5 >@F?E 2? gd\J2C5 5C:G6 7@C E96 82>6\H:??:?8 D4@C6]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“u:CDE @7 2==[ :E H2D 2 C:G2= 82>6[ D@ E92E’D 2 3:8 562= 96C6[” u2:C9@A6 9625 4@249 r2=63 #@DD[ :? 9:D 7:CDE D62D@? =625:?8 E96 !:C2E6D’ AC@8C2>[ D2:5] “p?J E:>6 :E’D 2 C:G2= 82>6[ :E’D 2 3:8 82>6[ 2?5 x’== 36 9@?6DE[ x <?6H :E H2D 2 3:8 562= 96C6[ 3FE x 5:5?’E C62=:K6 9@H >F49 :E >62?E E@ @FC <:5D F?E:= 27E6C E96 82>6[ ;FDE E96 6>@E:@? @7 H:??:?8 E96 82>6] p?5 :E H2D 2 G6CJ 324<\2?5\7@CE9[ G6CJ 6>@E:@?2= H:?]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“… (6 5@?’E ECJ E@ >2<6 :E 2?J >@C6 9JA6 @C 2?J >@C6 D6C:@FD @C 3:886C E92? E96 >@>6?E D9@F=5 36] (6 5@?’E 6G6C D2J E9:D :D 2 C:G2= 82>6] ,~C D2J:?8. J@F’C6 8@:?8 E@ A=2J 92C56C E9:D H66< E92? J@F 92G6 2== J62C] %92E[ E@ >6[ :E’D ;FDE ?@E 9@H J@F 5@ :E 3642FD6 6G6CJ3@5J :? E96 4@>>F?:EJ :D E6==:?8 E96> 9@H 3:8 E96 82>6 :D] … x 5@?’E H2?E E96> A=2J:?8 D42C65 @C A=2J:?8 92G:?8 2 762C @7 72:=FC6] $@ E96J 5:5 2 8@@5 ;@3 @7 DE2J:?8 7@4FD65[ DE2J:?8 E96 4@FCD6] qFE H96? H6 H@?[ E96 2>@F?E @7 6>@E:@?[ x H2D =:<6[ ~z[ E9:D 82>6 >62?D 2 =@E E@ E96D6 <:5D]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%96 H:? H2D E96 D64@?5 DEC2:89E @G6C s2A9?6 2?5 E96 D6G6?E9 3J E96 !:C2E6D :? E96 A2DE `_ >66E:?8D 36EH66? E96 E62>D] s2A9?6 @H?D E96 =625 :? E96 2==\E:>6 D6C:6D 2E ae\`a[ 3FE u2:C9@A6 92D E96 25G2?E286 :? C646?E 82>6D] %96 G:4E@CJ >@G65 u2:C9@A6 E@ f\a @G6C2== 2?5 4@>A=6E65 E96 !:C2E6D’ C68:@?2= C64@C5 2E d\`]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“(6 925 D@>6 <:5D 92G6 D@>6 C62==J 3:8 >@>6?ED[” #@DD D2:5 @7 E96 s2A9?6 H:?] “(6 4@?G6CE65 EH@ 7@FCE9 5@H?D — H6 925 2 7@FCE9 2?5 `_ 2?5 2 7@FCE9 2?5 `d @? E96 =2DE 5C:G6 E92E H6 4@?G6CE65] *@F 42?’E C6A=:42E6 E92E] $@ 2?JE:>6 E92E J@F’C6 :? E92E >@>6?E[ 42FD6 :7 J@F’C6 8@:?8 E@ >2<6 2 CF? :? E96 A=2J@77D[ 2 82>6’D 8@:?8 E@ 4@>6 5@H? E@ E96 H:C6] xE ;FDE 2=H2JD 5@6D] $@ J@F 9@A6 J@FC <:5D 42? C6=J @? E96 6IA6C:6?46 @7[ 96J[ H6’G6 >256 E9:D A=2J 367@C6j H6 42? 8@ >2<6 :E 282:?] $@ H96? :E’D F?56C E96 =:89ED 2?5 E96 82>6’D @? E96 =:?6[ :E 8:G6D J@F 4@?7:56?46]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“xE 8:G6D J@F 6IA6C:6?46] tG6CJ E62> :? E96 A=2J@77D :D 8@:?8 E@ 36 8@@5[ 2?5 s2A9?6 :D 2 C62==J 9:89\BF2=:EJ @AA@?6?E] $@ :7 J@F’C6 8@:?8 E@ >2<6 2 CF? :? E96 A=2J@77D[ J@F’C6 8@:?8 E@ A=2J 2 =@E @7 9:89\BF2=:EJ @AA@?6?ED]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%96 !:C2E6D 4=@D6 @FE E96 C68F=2C D62D@? E9:D uC:52J H:E9 2 9@>6 82>6 282:?DE r=2DD cp A@H6C ':8@C] %96J H:== 86E E96 7@==@H:?8 H66<[ E96 7:CDE H66< @7 E96 A=2J@77D[ @77[ E96? @A6? E96:C A@DED62D@? E96 D64@?5 H66< @7 E96 A=2J@77D]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm#@DD D2:5 A=2J:?8 2 E62> =:<6 ':8@C — E96 (@=G6D 2C6 C2?<65 }@] ` :? r=2DD cp :? E96 =2E6DE p=232>2 $A@CED (C:E6CD pDD@4:2E:@? A@== — :D 2 8@@5 E9:?8 2?5 325 E9:?8] %96 8@@5 A2CE :D ':8@C :D 2?@E96C BF2=:EJ @AA@?6?E E@ 7246 AC:@C E@ DE2CE:?8 E96 A=2J@77D] qFE E96 (@=G6D 2C6 2=D@ 2 G6CJ A9JD:42= E62> 2?5 E92E A9JD:42=:EJ 42? =62G6 2? @AA@?6?E H:E9 25565 3F>AD 2?5 3CF:D6D]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%96 =2EE6C A@:?E :D H96C6 E96 =FIFCJ @7 E96 7:CDE\C@F?5 3J6 4@>6D :? — 2==@H:?8 2? 6IEC2 H66< 7@C A=2J6CD E@ 962=]k^DA2?mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.