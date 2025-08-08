Gridiron Guide 2025

Williamson's Jermaine McCree

 Photo by Tommy Hicks

Football has always played a big part in Jermaine McCree’s life. When he first joined the Williamson football program he tried out as a wide receiver. He seemed destined for the position based on his size and speed. But head coach Antonio Williams and his staff saw him in a different role and on a different side of the football.

The coaches called McCree into an office and approached him about moving to defense to play defensive back. Although it was a bit away from his comfort zone, he agreed to make the move, requiring him to learn a new scheme entirely.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In