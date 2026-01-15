Prep basketball

Bennett Boulo

 Photo by Scott Donaldson

Saraland boys’ basketball head coach Dru Powell and St. Paul’s girls’ basketball player Bennett Boulo reached individual milestones in games this week.

In Saraland’s game Tuesday at Blount, the Spartans collected a 59-41 victory. That win marked the 300th career victory for Powell, who has also coached at Thompson (four seasons), Spanish Fort (seven seasons) and Gulf Shores (two seasons). Powell spent four seasons on Mark Gottfried’s Alabama staff as a team manager and a graduate assistant.

