Golf

Alex Price leads the Korn Ferry Q School first stage tournament at Magnolia Grove

Alex Price, a former member of the LSU golf team, turned in a round of 8-under-par 64 Thursday on the Crossing Course at Magnolia Grove golf course to move to the top of the leaderboard of the Korn Ferry Tour Q School first stage event.

He carries a two-shot advantage over three players heading into Friday’s final round of the four-day, 72-hole event. The top 17 scores and ties in the 78-player field will advance to the next stage of Q School to be played at five venues, one of which is Highland Oaks Golf Course in Dothan, which like Magnolia Grove is part of the state’s Robert Trent Jones Golf Trail.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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