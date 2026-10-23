Golf

Eighteen players from the 78-player field at Mobile’s Magnolia Grove Golf Course earned promotions to the next stage of qualifying for Korn Ferry Q School on Friday. Playing on the par-72 layout on the Crossings Course of the Robert Trent Jones Golf Trail course, players posted several low scores in the four-day, 72-hole event.

The tournament was one of 14 first stage qualifiers across the country, with the top 17 scorers and ties earning advancement to the next stage. One of the five stops at the next stage is Dothan’s Highland Oaks Golf Course, another Robert Trent Jones Golf Trail venue.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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