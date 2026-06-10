Editor’s note: This is the first in a 10-part series of regional football previews involving teams — flag and tackle — in the Lagniappe coverage area.
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