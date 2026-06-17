College football

Alabama head coach Kalen DeBoer

Alabama football head coach Kalen DeBoer returned to Mobile Tuesday night as one of the featured speakers at the annual First Light Community Football Preview. DeBoer shared the podium for the Football Preview with Auburn head coach Alex Golesh, South Alabama head coach Major Applewhite, sportswriter and Mobile native Ivan Maisel and former Senior Bowl executive director and currently a senior personnel director for the NFL’s Los Angeles Rams (and Mobile native) Phil Savage.

The evening at South Alabama's Mitchell Center also featured the induction of the four members of the Class of 2026 for the Mobile Sports Hall of Fame — Joe Niland, Derrick Burroughs, Derrick Coleman and Eric Yelding.

Alabama football head coach Kalen DeBoer returned to Mobile June 16, 2026, as one of the featured speakers at the annual First Light Community Football Preview.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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