College football

Auburn head coach Alex Golesh

Alex Golesh, the new football head coach at Auburn, was in Mobile Tuesday night at South Alabama’s Mitchell Center as one of the featured speakers for the annual First Light Community Football Preview.

Golesh, who arrived at Auburn after a successful stint as head coach at South Florida, replaces Hugh Freeze, who was fired. Golesh was joined on the podium at the Football Preview by Alabama head coach Kalen DeBoer, South Alabama head coach Major Applewhite, sportswriter and Mobile native Ivan Maisel and former Senior Bowl executive director and current senior personnel director for the NFL’s Los Angeles Rams (and also a Mobile native) Phil Savage.

Alex Golesh, the new football head coach at Auburn, was in Mobile on June 16, 2026, at South Alabama’s Mitchell Center as one of the featured speakers for the annual First Light Community Football Preview.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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