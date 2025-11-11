Auburn football

Auburn offensive coordinator Derrick Nix

 Photo by Tommy Hicks

In his first game calling plays for the Auburn Tigers, offensive coordinator Derrick Nix and the players under his direction, piled up plenty of yards and big plays, only falling short in the points scored category, losing to Vanderbilt 45-38 in overtime. Still, Auburn fans appeared pleased with what they saw from the offense in the Tigers’ first game following the dismissal of head coach Hugh Freeze — who served as the team’s offensive play-caller.

Monday night, Nix was in Mobile, along with Auburn’s football general manager and recruiting coordinator Will Redmond, as guest speakers at the 1st and 10 Club meeting at Moe’s Barbecue downtown. After leading the Tigers to 563 total yards against Vanderbilt — led by quarterback Ashton Daniels’ 353 passing yards, running back Jeremiah Cobb’s 115 rushing yards and wide receivers Cam Coleman (10 catches, 143 yards, 1 TD) and Eric Singleton Jr. (11 catches, 102 yards, 1 TD) combined 244 receiving yards — he met with members of the media.

