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AHSAA executive director Heath Harmon

 Photo by Tommy Hicks

Alabama High School Athletic Association (AHSAA) executive director Heath Harmon attended the Alabama Sports Writers Association (ASWA) convention at Jacksonville State University over the weekend. He spoke to the group about the recent change in public and private school state championships, which he described as “historic,” and other issues.

In his opening remarks, Harmon, who has been on the job for three years, noted the work of the organization’s Central Board of Control and some of the challenges the AHSAA faces going forward.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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