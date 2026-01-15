College football

Bubba Thompson, who spent the 2025 season on the South Alabama football team as a walk-on quarterback, has enrolled at West Florida, a NCAA Division II program, where he will join its football team.

The former McGill-Toolen two-sport standout — he was recruited by Division 1 programs in both baseball and football — joined the Jaguars’ program last season after retiring from professional baseball. Thompson, 27, was a first-round pick (No. 26 overall) by the Texas Rangers in the 2017 Major League Baseball draft. He spent parts of three seasons at the Major League level (2022-24) with the Rangers and Cincinnati Reds.

