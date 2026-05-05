Prep baseball

Faith Academy’s Riley Wilemon celebrates with teammates after hitting a home run during an April 9 game

 Photo by Scott Donaldson

Faith Academy and Gulf Shores are the only teams from the Lagniappe coverage area still alive in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) state baseball playoffs. Faith Academy is competing in Class 5A, while Gulf Shores is competing in Class 6A.

Both teams will host quarterfinal games this weekend in their quest to claim a state championship. The Rams, 25-7, are scheduled to play Demopolis (28-16) in a best-of-three series beginning with a Friday doubleheader at 4 p.m. and 6:30p.m. If a third games is needed it will be played Saturday at 1 p.m. The Dolphins, 24-11, are set to host Spain Park, 31-7, in a pair of Friday games, scheduled for 5 p.m. and 7:30 p.m., and at 1 p.m. if needed on Saturday.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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