Prep baseball

Faith Academy's Christian Freeman

 Photo courtesy of Facebook

The 2026 baseball season was one to remember for Christian Freeman and his Faith Academy teammates. The Rams claimed the Class 5A state championship, winning back-to-back games after losing the first game of a best-of-three in both the state semifinals and state championship series.

Freeman, a senior pitcher, played a key role in Faith Academy’s success. His contributions were noticed by the Alabama Sports Writers Association (ASWA). The ASWA not only made Freeman a first-team selection on its Class 5A All-State team, announced Saturday, he was also tabbed as the 5A Pitcher of the Year.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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