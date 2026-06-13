The 2026 baseball season was one to remember for Christian Freeman and his Faith Academy teammates. The Rams claimed the Class 5A state championship, winning back-to-back games after losing the first game of a best-of-three in both the state semifinals and state championship series.
Freeman, a senior pitcher, played a key role in Faith Academy’s success. His contributions were noticed by the Alabama Sports Writers Association (ASWA). The ASWA not only made Freeman a first-team selection on its Class 5A All-State team, announced Saturday, he was also tabbed as the 5A Pitcher of the Year.
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