College softball

University of Mobile's Kaitlin Robertson congratulated after game-winning hit

 Photo courtesy of University of Mobile Athletics

In a matchup of two former conference rivals — both previously held membership in the Gulf Coast Athletic Conference — the University of Mobile swept a home doubleheader against Spring Hill College last week in a pair of one-run games. The Rams won the first game 6-5 then took the second meeting in a 5-4 decision.

It marked the season-opening series for Mobile, which now carries a 3-3 record into its next game. Spring Hill is now 5-7 on the season. Mobile is a member of the Southern States Athletic Conference (SSAC) in the National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA), while Spring Hill holds a membership in the Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) of NCAA Division II.

