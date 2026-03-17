One year after returning to his radio show following a brief time away, Randy Kennedy is leaving again. This time, he says, it’s permanent. He announced on his Sports Talk 99.5 show, “The Randy Kennedy Show,” on Tuesday, his final program will be on March 31.
The decision is his, he said.
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