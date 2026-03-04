South Alabama football

Tim Rattay

 Photo courtesy of Oklahoma State University Athletics

South Alabama head coach Major Applewhite completed his coaching staff for the 2026 season Wednesday with the hiring of Tim Rattay as the Jaguars’ wide receivers coach and passing game coordinator. Rattay, a former NFL player and coach, spent last season as an offensive analyst on the LSU staff.

Rattay replaces Mitch Stewart, who was hired after the 2025 season but was with the team only briefly before accepting an assistant coaching job at Arkansas.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In