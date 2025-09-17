Prep football

LeFlore accepts its Lagniappe Team of the Week banner

 Photo by Tommy Hicks

The LeFlore Rattlers made the plays that mattered down the stretch last Friday night, collecting a 28-27 victory over Faith Academy in a Class 5A, Region 1 matchup. It was an important win for the Rattlers, one that ended an eight game losing skid dating back to last season.

It was also important for a young team in terms of the manner in which the win was obtained. LeFlore, because of injuries finding itself down to its third-string quarterback — who actually is the Rattlers’ first-team running back — scored a late touchdown and decided to go for the two-point conversion and the lead. It worked.

