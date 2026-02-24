Prep basketball

LeFlore's Braylin Taylor (1)

 Photo by Vasha Hunt

A dominating third period lifted the LeFlore Rattlers over Charles Henderson Tuesday afternoon in a 53-47 victory in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 5A boys South Regional basketball tournament at Garrett Coliseum in Montgomery.

The Rattlers claimed a 9-5 lead through the first period but Henderson bounced back in the second period to tie the game at intermission 22-22. LeFlore then made 58.3 percent of its field goal tries in the third quarter, as well as all four of its free throw attempts, in outscoring the Trojans 18-9 in the quarter for a 40-31 lead heading into the final period. Henderson was able to erase a bit of the deficit, but it couldn’t overcome the Rattlers’ lead.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In