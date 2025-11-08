Prep Football

Vigor quarterback Sammy Dunn throws a pass during Friday's game

 Photo by Scott Donaldson

For a few weeks recently there have been a number of prep football games in the local area in which those who follow the sport have suggested the two teams will meet again in the playoffs. As of Friday night’s first-round games in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) playoffs, many of those games remain possible.

One such game would be a Class 5A rematch of No. 1-ranked Williamson and No. 3-ranked Vigor. Both teams advanced to the second round Friday. Williamson slammed Eufaula 50-14 and Vigor topped Charles Henderson of Troy 40-16. Williams beat Vigor in the regular season 22-14 in overtime.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In