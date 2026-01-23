Prep football

Philip Rivers

 Photo courtesy of Indianapolis Colts

According to a report by ESPN’s Adam Schefter, St. Michael Catholic head coach Philip Rivers is in Buffalo today (Friday, Jan. 23) interviewing for the vacant Bills head coaching job.

Rivers, 44, who has been the St. Michael head coach the past five seasons, recently returned to the NFL as a player. When Daniel Jones of the Indianapolis Colts suffered a season-ending Achilles injury and backup Riley Leonard, a rookie who, like Rivers, lives in Fairhope, was injured as well, the Colts contacted Rivers about a return. Rivers accepted and was the Colts’ quarterback for three games in an effort to help the team with its late-season playoff quest.

