St. Michael head coach and former NFL standout Philip Rivers is leaving the Fairhope school to become head coach at his alma mater, North Carolina State. That's the report by Chris Low of On3.com who reported Sunday Rivers is “finalizing a deal” to take over the Wolfpack program.
Reports suggesting Rivers is the leading candidate to replace Dan Doeren, who was fired midseason in his 14th season as the Wolfpack’s head coach, have been rampant almost from the first day Doeren’s dismissal was announced.
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