Prep football

Williamson takes on Orange Beach tonight in a game matching unbeaten teams

 File photo

Looking to avoid a forecast of inclement weather on Friday, 11 prep football games originally slated to be played on Friday will instead be played tonight (Thursday, Oct. 1).

Tonight’s forecast was more promising earlier in the week than Friday’s forecast. As of this morning, www.weather.com noted a 31 percent chance of thunderstorms tonight and a 69 percent chance on Friday.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In