College basketball

Rick Pietri

 Photo courtesy of Jacksonville State Athletics

Former South Alabama women’s basketball head coach Rick Pietri, who also coached boys’ high school basketball at B.C. Rain and St. Paul’s, announced his retirement from coaching on Thursday.

Pietri, who coached the Jaguars for 13 seasons (2000-13), recently completed his 13th season at Jacksonville State (2013-26). He is the winningest women’s basketball coach at both schools, one of just five coaches at the NCAA Division I level to reign as the winningest coach at two programs.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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